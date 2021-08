Covid. Americana fecha julho com 84 mortes e 2,5 mil casos

Americana fechou o mês de julho com 84 novos óbitos registrados exclusivamente por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid 19). Foram registrado mais 2.531 novos casos positivos da doença no mês. Americana não somou novas mortes no primeiro final de semana de agosto.

Agora no começo de agosto foram registrados totais 25.720 casos positivos na cidade e 788 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. No começo de julho, eram 23.189 os casos positivos e 704 óbitos confirmados.

Com o avanço da vacinação, a cidade vem registrando queda sistemática no registro semanal de mortes e menor pressão sobre a estrutura de saúde. Nesta segunda-feira (2), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 59,73% de leitos com respiradores (de 72 no total, 43 estão ocupados) e de 45,13% de leitos sem respiradores (de 82 no total, 39 estão ocupados).