Americana fecha 2021 com saldo positivo de 7.069 empregos

Americana fechou o ano de 2021 com o melhor índice de geração de emprego da região. Os números fazem parte das estatísticas do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), elaborado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Entre admissões e demissões, Americana obteve no ano passado o saldo positivo de 7.069 empregos, ficando à frente de cidades como Santa Bárbara d’Oeste (4.109), Sumaré (4.534) e Nova Odessa (2.023).

“O desenvolvimento econômico é um dos pilares de nossa administração e em 2022 vamos acelerar este trabalho de promover a geração de emprego e renda. Quero ser conhecido como o prefeito do emprego e não tenho dúvida nenhuma de que muito em breve, Americana voltará a ocupar seu papel de destaque no estado de São Paulo”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O saldo positivo também foi maior em comparação a cidades como Limeira (6.069), Indaiatuba (7.054), Rio Claro (4.447) e Paulínia (4.224).

“Fechamos o ano com grandes resultados no desenvolvimento econômico, e é uma alegria enorme poder anunciar esses números. Agora é trabalhar firme para que 2022 seja ainda melhor”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.