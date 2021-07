Americana faz manutenção nas fontes das praças

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana estão executando serviços de poda, limpeza e manutenção em diversos locais da cidade. Nesta terça-feira (27), as fontes das Praças Comendador Müller, no Centro, e Praça Divino Salvador, Jardim Girassol, receberam aspiração e limpeza.

“São serviços diários executados pelas equipes que percorrem todas as regiões da cidade, seguindo o cronograma de trabalho intenso para que possamos atender todas as demandas. São manutenções em praças, jardins, áreas públicas, podas de árvores, limpeza, recolhimento e trituração de galhos, uma série de providências para preservar o meio ambiente, a qualidade de serviço à população e manter a cidade em ordem, conforme o programa de governo do prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Diversas regiões estão passando por manutenções nesta terça-feira, como o Parque Residencial Nardini, Jardim Dona Judith, Terramérica, Mathiensen, Cidade Jardim Parque Novo Mundo, Centro, Jardim Girassol, Jardim Lizandra, São Luiz, Werner Plaas, São Domingos, Morada do Sol, Parque das Nações, Antonio Zanaga, Praia Azul, São Vito e Jaguari.

A Praça Oscar Inácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim, está recebendo melhorias das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos e demais parceiros e colaboradores. O espaço está sendo revitalizado, recebeu limpeza, manutenção, iluminação em LED, pintura, entre outras melhorias.