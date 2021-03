Americana faz licitação para comprar kits alimentação na Pandemia

A Secretaria de Educação de Americana vai doar mais de 3 toneladas de alimentos adquiridos para a alimentação escolar ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e ainda abriu licitação para a compra de kits de alimentação para distribuição a todos os alunos da rede municipal de ensino, um total de 12.967 estudantes. O alimento doado será destinado, preferencialmente, a alunos da rede municipal, mas não exclusivamente.

“Fico muito feliz em saber que nossas crianças serão mais uma vez atendidas em casa e com a mesma dedicação que já ocorre quando estão na escola. A destinação imediata dos alimentos aos mais vulneráveis nos ajuda muito a atender a demanda social em nossa cidade e, na sequência, vêm os kits alimentação para todos os alunos, completando o cenário de garantia alimentar a todos”, disse o prefeito Chico Sardelli. “Vamos lançar uma ata de registro de preços para a compra de até 78 mil kits, que serão suficientes para seis meses se for necessário. A doação das três toneladas é uma solução imediata até que tenhamos todos os kits em mãos”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A decisão pela compra dos kits partiu da comissão formada pela Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e Fundo Social de Solidariedade, após pedido de ação do prefeito Chico Sardelli, como forma de resolver a questão da alimentação escolar nesse período de pandemia. “Esperamos iniciar a distribuição no próximo mês, mas dependemos dos trâmites burocráticos que envolvem o processo licitatório”, afirmou Ghizini.

“Quando os kits já estiverem comprados, as escolas municipais se organizarão para se manterem abertas para que as famílias retirem os alimentos. Provavelmente, isso ocorrerá nos mesmos dias de retirada do material didático impresso que já é disponibilizado aos alunos”, disse Ghizini.

De imediato, a Educação fará o repasse de mais de 3 toneladas de alimentos estocados e adquiridos anteriormente, quando se preparava para o retorno às aulas presenciais. Os alimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que fará a distribuição priorizando os alunos em vulnerabilidade social.

Encontram-se estocados na Secretaria de Educação açúcar cristal, açúcar refinado, achocolatado em pó, arroz, biscoito de aveia e mel, biscoito cream cracker, biscoito de maisena, ervilha em conserva, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, grão de bico, leite em pó, macarrão, milho em conserva, óleo de soja, sal, suco de caju concentrado e suco de uva concentrado.