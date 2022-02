Americana faz bloqueio contra raiva e vacina 457

Ao todo foram visitados 970 imóveis e vacinados 457 animais, sendo 363 cães e 94 gatos. A ação prossegue durante esta semana e a meta do CCZ é visitar 1.800 imóveis, conforme preconizado pelo Programa da Raiva do estado de São Paulo. Os funcionários do setor estão vacinando os animais com idade superior a três meses e que estejam saudáveis.

A Raiva é uma doença transmitida ao ser humano pela saliva e por secreções de animais infectados, principalmente por mordeduras, arranhaduras e lambeduras. A doença se apresenta como uma infecção do cérebro e causa óbito em quase 100% dos casos.

O CCZ alerta os proprietários de cães e gatos a manterem a vacinação em dia para evitar a disseminação do vírus rábico. No local, funciona um posto fixo de vacinação durante o ano todo. Atualmente, em razão do caso identificado, o setor não tem realizado agendamento prévio para a vacinação, bastando que os proprietários levem seus animais ao local, das 8h às 15h. O endereço é Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, na Praia Azul, e os telefones são 3467-1187 e 3467-2344.