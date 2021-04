Americana faz ‘2a chamada’ da vacina 68+

A Secretaria de Saúde de Americana está abrindo um novo agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 68 anos ou mais (primeira dose) e 75 anos ou mais e profissionais de saúde (segunda dose). Ao todo, são 400 agendamentos para a primeira dose e 258 para a segunda.

A abertura do agendamento foi possível porque muitas pessoas que haviam feito o agendamento anteriormente faltaram no dia da vacinação. Além disso, houve agendamentos de pessoas que não se enquadram no atual perfil de vacinados. Diante disso, a Vigilância Epidemiológica conferiu as doses que ainda possui e, com o quantitativo sobressalente resolveu abrir a agenda.

Mas vale esclarecer que, nesse momento, o agendamento é apenas para as pessoas que tenham 68 anos ou mais (primeira dose) e para os que tenham 75 anos ou mais ou são profissionais de saúde (segunda dose). A agenda para outras faixas etárias só será possível quando o governo do Estado enviar novas doses e estabelecer outros critérios de idade.

O agendamento pode ser realizado no site da Secretaria de Saúde, no endereço eletrônico www.saudeamericana.com.br.