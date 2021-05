Americana. Escolas municipais retomam aulas presenciais na segunda

As aulas presenciais nas escolas municipais de Americana retornam de forma gradual na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, resguardando todos os protocolos sanitários de proteção contra a Covid-19, conferindo ao ambiente escolar um espaço seguro para todos, alunos, professores e profissionais de apoio.

Neste momento, o retorno é facultativo, cabendo a cada família a decisão de o aluno voltar para a sala de aula ou continuar somente com as atividades remotas. A retomada se dará de forma gradativa, em atendimento às diretrizes do Plano São Paulo, com escalonamento e a presença de 35% dos alunos às segundas, quartas e sextas-feiras. As quintas-feiras ficarão reservadas para atividades de reforço escolar.

“Estamos adotando todos os protocolos sanitários para que o retorno das aulas presenciais se dê com o máximo de segurança possível. Por determinação do prefeito Chico Sardelli, adquirimos produtos higienizantes e sanitizantes e estabelecemos regras de distanciamento social e de utilização dos espaços coletivos para que não haja riscos para os alunos”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Garantir a segurança sanitária de todos os alunos e professores sempre foi uma das preocupações do prefeito Chico Sardelli. Em janeiro, a Administração Municipal disponibilizou 54 totens de álcool em gel, 200 termômetros, materiais de higiene como sabonete líquido, álcool em gel e desinfetante e fita para demarcação de solo, 200 tapetes sanitizantes, duas mil face shields, cinco mil máscaras descartáveis de TNT, cinco mil máscaras de tecido, 300 caixas de sapatilhas descartáveis de TNT e luvas de procedimento.