Americana entrega Residencial Inaê; 256 famílias atendidas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, entregaram, neste sábado (17), o Residencial Inaê, na região do Jardim da Balsa, para atender 256 famílias.

O empreendimento totaliza 16 blocos, construídos pela Construtora Itajaí por meio do Programa Municipal Pró-Moradia Social, uma parceria público-privada financiada pelo Programa Casa Verde e Amarela, faixa 1,5.

A entrega das chaves às famílias terá os cuidados especiais para evitar o contato direto com as pessoas, tendo em vista a pandemia da Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento, segundo o secretário de Habitação.

“Todo brasileiro sonha com a casa própria e estou honrado e emocionado de fazer a entrega das chaves das 256 unidades do Residencial Inaê. Estou feliz mas quero mais, muito mais para os americanenses!”, disse o prefeito, Chico Sardelli.

“É um momento especial e muito aguardado pelas famílias e queremos que seja totalmente seguro. A entrega será feita em sistema de drive-thru e com horários diferenciados. Americana dá mais um passo para atender a demanda habitacional e as famílias inscritas no cadastro habitacional da Prefeitura”, disse o secretário Luiz Carlos Cezaretto.