Americana entra 2022 com 22 metas sustentáveis

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta segunda-feira (3), a divulgação das 22 “Metas para um 2022 mais Sustentável”, visando a conscientização e o incentivo da população para ações e atitudes sustentáveis. A primeira meta é “Plante uma árvore e cuide com carinho!”, ressaltando a importância da arborização.

A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios as cidades, quanto à estabilidade do clima, o conforto ambiental, a melhoria da qualidade do ar, a redução da poluição sonora e melhora do aspecto visual, sendo um auxílio na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado.

O plantio de árvores é prerrogativa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente dos ODS: 1- (cidades e comunidades sustentáveis), ODS 3 (saúde e bem-estar), ODS 13 (ação contra a mudança do clima) e ODS 15 (vida terrestre). Saiba mais sobre os ODS no link:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

A Prefeitura de Americana mantém um Viveiro Municipal para a doação de mudas e um manual de arborização urbana que pode ser acessado através do endereço eletrônico:

https://www.americana.sp.gov.br/download/meioAmbiente/D135-Manual_Arborizacao_Urbana.pdf

Aprofunde sobre o tema:

https://www2.ufrb.edu.br/petmataatlantica/images/PDFs/ARTIGO—ARBORIZACAO-URBANA-IMPORTANCIA-E- BENEFICIOS-NOPLANEJAMENTO-AMBIENTAL-DAS-CIDADES-1.PDF

As 22 metas abordam os temas: Plante e cuide de uma árvore, Cultive plantas, tenha um jardim; Contemple a Natureza; Pratique a doação; Pratique os 5 Rs; Utilize os Ecopontos; Utilize sacolas retornáveis; Diminua o uso de descartáveis; Diga não ao desperdício de alimentos; Prefira alimentos Orgânicos; Estabeleça o dia sem carne; Seja voluntário ambiental; Seja parceiro da fiscalização; Denuncie maus tratos de animais; Pratique os 17 ODS s; Reduza o consumo de água e energia; Use corretamente o sistema de esgoto; Consuma de produtores locais; Compre madeira legal; Implante na construção ou reforma, itens de sustentabilidade; Prefira deslocamento urbano sustentável; e Divulgue o Calendário ambiental e dicas diárias.