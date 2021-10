Americana. Empréstimo aprovado prevê remodelação do Portal

Os vereadores de Americana aprovaram, nesta quinta-feira, um projeto de lei de autoria do poder executivo que permite que a prefeitura contrate empréstimo de R$25 milhões para investimentos em recapeamento e pavimentação no município. A proposta, que chegou à Câmara em regime de urgência, foi aprovado por 17 votos favoráveis e 2 contrários em primeira discussão e deve ser votado novamente na próxima semana.

O valor do empréstimo prevê pavimentação e recapeamento de várias vias do município e também a remodelação da rotatória do Portal de entrada da cidade, que atualmente é um dos grandes problemas de mobilidade urbana de Americana. Consta no projeto também a instalação de semáforos no local.

O empréstimo é contratado junto ao Desenvolve-SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Conforme o site da Desenvolve SP, de forma geral, as condições constantes para o financiamento são as seguintes:

Taxa A partir de 0,25% ¹ ao mês acrescidos da SELIC Prazo até 96 meses* Carência até 24 meses

¹ A taxa total é de 6% ao ano acrescida da Selic, sendo que, se adimplente, 3% ao ano são equalizados pelo Governo do Estado, resultando em uma taxa de 3% ao ano (0,25% ao mês) acrescida da SELIC | * incluindo a carência.

CRÍTICAS. O projeto recebeu críticas – e votos contrários – dos vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Dr. Daniel (PDT). Gualter chegou a dizer que o governo Chico está seguindo o mesmo caminho do ex-prefeito Diego De Nadai. Em setembro, a Câmara aprovou um outro empréstimo de R$25 milhões para o DAE/secretaria de obras.