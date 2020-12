Americana e SB sem mortes da Covid no dia

Americana e Santa Bárbara d’Oeste não registraram mortes da Covid nas últimas 24 horas. SB está há 15 dias sem registros de mortes e Americana vinha amargando dados ruins esta semana.

Americana registra mais 36 resultados positivos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (3) que foram registrados mais 36 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 23 após realização de exames PCR e 13 após realização de testes rápidos.

Novos suspeitos- Americana também registrou 48 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que oito estão internados e 40 estão em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames PCR.

Quadro geral- O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 6.885 casos positivos, sendo 181 óbitos, 17 internados, 236 em isolamento domiciliar e 6.451 recuperados; 192 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 27 internados em hospitais e 165 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 11.175 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos- A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quinta-feira (3), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 37% com respiradores (de 56 no total, 21 estão ocupados) e de 31% sem respiradores (de 71 no total, 22 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 53% com respiradores (de 17 no total, 9 estão ocupados) e 33% sem respiradores (de 18 no total, 6 estão ocupados). A ocupação de leitos em cada um dos hospitais particulares de Americana está disponível no site: www.americana.sp.gov.br/coronavirus

Ressalta-se que os dados do boletim da Vigilância Epidemiológica com relação aos internados podem ser divergentes dos dados de ocupação de leitos em razão de alguns fatores. O principal deles é que o boletim registra apenas os casos de residentes em Americana e a ocupação de leitos pode ser de pessoas que não residem no município, por isso, não constam no boletim. Outras situações são o tempo de notificação oficial do paciente internado e ocorrências de altas ou óbitos.

SBO

Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (03 de dezembro de 2020).

Não há o registro de óbitos há 15 dias. O Informe Epidemiológico aponta:

• 1455 casos suspeitos

• 6871 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 35 de moradores de outros municípios

• 6301 casos curados

• 26760 casos descartados

• 200 óbitos confirmados

• 1 óbito suspeito

• 22 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.