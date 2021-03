Americana e Santa Bárbara recebem mais vacinas

AMERICANA

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta sexta-feira (12) mais um lote de vacina da Coronavac, contendo 2.360 doses, sendo 236 frascos multidoses, destinada à vacinação para os idosos acima de 75 anos.

Neste sábado (13), o drive thru em frente à UBS Cillos estará funcionando das 8h às 17h, para vacinação em idosos acima de 75 anos. A partir da segunda-feira (15), além do drive (das 8h30 às 19h), os idosos dessa faixa etária poderão agendar a vacina por meio do site www.saudeamericana.com.br, que também é utilizado para agendar a segunda dose.

SANTA BÁRBARA

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta sexta-feira (12) mais 1.670 doses da vacina contra a Covid-19. As doses da Coronavac/Butantan foram entregues ao Município e serão utilizadas para prosseguir com a vacinação em idosos entre 77 e 79 anos e iniciar em idosos de 75 e 76 anos a partir de segunda-feira (15).

Com isso desde o início da distribuição, o Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu 14.303 doses da vacina, sendo 11.333 da Coronavac/Butantan e 2.970 de Oxford/AstraZeneca.

A imunização da segunda dose também segue destinada aos públicos já inseridos na Campanha. O Plano de Vacinação na cidade é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Cadastro

Para a vacinação da primeira dose é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

Idosos abaixo de 75 anos e demais públicos serão inseridos na Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste mediante diretrizes, comunicação e envio das doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.