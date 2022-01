Emprego. Americana e Santa Bárbara com mais de 1400 vagas

PAT disponibiliza 626 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 626 vagas disponíveis de emprego. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Açougueiro Jr: 1

Ajudante Cozinha: 1

Ajudante de Eletricista: 1

Ajudante de montador de móveis: 2

Ajudante de Obras: 1

Ajudante de Pedreiro: 1

Ajudante de Produção: 7

Ajudante de Produção – Embalagens: 2

Ajudante Geral: 38

Ajudante Geral (Produção): 5

Analista de Planejamento: 1

Analista de Recursos Humanos: 1

Analista de Rede: 4

Analista de Sistema – Gestão da Qualidade: 1

Analista Financeiro Junior: 1

Armador: 30

Arte Finalista: 1

Assistente Administrativo: 1

Assistente de Compras: 10

Assistente de Engenharia: 1

Assistente Financeiro: 1

Atendente de Balcão: 2

Atendente de Lanchonete: 5

Atendente de restaurante: 7

Atendente de Stand de Vendas: 5

Atendente Geral: 5

Auxiliar Administrativo: 8

Auxiliar de Cartonagem: 1

Auxiliar de Cozinha: 2

Auxiliar de Expedição: 31

Auxiliar de Farmácia: 5

Auxiliar de Limpeza: 13

Auxiliar de Limpeza – Academia: 1

Auxiliar de Logística: 1

Auxiliar de Marceneiro: 1

Auxiliar de PCP: 1

Auxiliar de Produção: 38

Auxiliar de Produção – Extintores: 2

Auxiliar de Serviços Gerais: 5

Auxiliar departamento fiscal: 1

Auxiliar geral – rodovias: 5

Auxiliar Técnico: 1

Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: 10

Bibliotecário: 1

Bombeiro Hidráulico: 50

Borracheiro: 1

Confeiteiro: 1

Conferente de Mercadorias: 1

Conferente de Recebimento: 1

Consultor Comercial: 1

Consultor de Vendas: 4

Corretor de Seguros: 1

Cortador para mesa de corte: 1

Costureira: 1

Cozinheiro: 1

Eletricista: 1

Eletricista de Manutenção – Infraestrutura: 4

Eletricista Eletrônico: 1

Eletricista Montador – curso NR 10 NR 35: 4

Empregada Doméstica: 1

Encarregado de Loja: 1

Engrupador – Tecelagem: 1

Estágio em Engenharia Civil: 1

Estágio em Engenharia Elétrica: 2

Estágio em Logística: 1

Estágio Engenharia Civil: 1

Faxineira: 1

Fiscal de Loja: 4

Fiscal de Rua: 1

Garçom: 12

Gerente administrativo: 10

Gesseiro: 1

Instalador de Aquecedor Solar: 2

Instalador de Esquadrilhas de Alumínio: 1

Instalador Internet e TV a cabo: 7

Lavador de Autos: 5

Líder de Acabamento Tubular – Local São Paulo: 1

Líder de Pátio – Segurança do Trabalho: 10

Limpador de Piscinas: 1

Manobrista: 2

Maquiadora: 2

Marceneiro de Móveis: 1

Mecânico de Automóveis: 1

Mecânico de Manutenção: 2

Mecânico de manutenção – Máquinas Carregadeiras: 1

Mecânico de Refrigeração: 1

Mecânico de Som Automotivo e Instalações: 1

Mecânico Geral de Autos: 1

Mecânico Industrial – Temporário em Minas Gerais: 1

Meio Oficial Mecânico Industrial: 1

Montador – Instalador de Toldos: 1

Montador de Móveis: 2

Montador de Móveis Planejados: 2

Motorista Carreteiro: 1

Motorista de Caminhão Pipa: 1

Motorista de Ônibus: 5

Motorista Entregador: 2

Movimentador de Materiais: 2

Operador de Caixa: 4

Operador de Conicaleira: 1

Operador de Disposição de Resíduos: 2

Operador de Fresadora: 1

Operador de Injetora: 4

Operador de maçaroqueira: 2

Operador de Máquina – Tecelagem: 3

Operador de Máquina de Cortar e Dobrar Papelão: 1

Operador de Máquinas: 3

Operador de Pré Impressão/conhe.Photoshop/ pacoteOffice: 3

Operador de Retroescavadeira: 1

Operador de roçadeira: 2

Operador de Torno CNC: 8

Orçamentista – Construção Civil: 1

Pedreiro: 70

Pintor: 5

Pintor de Manutenção industrial: 1

Pizzaiolo: 1

Polidor de Automóveis: 2

Porteiro: 1

Porteiro de edifícios: 1

Projetista – 3D: 1

Projetista de móveis planejados: 2

Rebobinador de Motor: 1

Recepcionista de hotel – disp. de horário: 1

Recepcionista Técnico: 1

Repositor: 7

Revisor de Tecidos: 5

Revisor de Tecidos Planos: 1

Serralheiro: 1

Servente de Limpeza: 1

Servente de Obras: 1

Servente de Usina de Tratamento: 1

Serviços Gerais: 1

Serviços Gerais – Limpeza: 1

Soldador: 1

Soldador – tig – mig – mag: 10

Soldador Mig: 1

Supervisor da Manutenção e Reparação de Veículos Leves: 1

Supervisor de Acabamento – Local São Paulo: 1

Supervisor de Vendas: 1

Sushiman: 1

Tecelão: 1

Técnico de Lubrificações: 4

Técnico de Segurança do Trabalho: 2

Técnico Manutenção Geral: 1

Torneiro CNC: 2

Torneiro Ferramenteiro: 2

Torneiro Mecânico: 7

Vendedor: 1

Vendedor Externo: 13

Vendedor Interno: 3

Vendedor Projetista: 2

Desenvolve S.Bárbara disponibiliza 822 vagas de emprego na segunda

O Desenvolve S.Bárbara disponibilizará 822 vagas de emprego a partir de segunda-feira (17). As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected].

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador de mármores, Açougueiro (a), Agente de higiene, Ajudante de lancheiro, Ajudante de pedreiro, Ajudante mecânico diesel, Armador, Auxiliar de confeitaria, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de laboratório, Auxiliar de limpeza, Balconista de açougue, Barbeiro, Bombeiro hidráulico (encanador), Cabeleireiro (a), Contramestre, Cortador, Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista, Fresador, Instalador de som e alarme automotivo, Jardineiro, Lavador de autos, Manicure, Marceneiro, Mecânico, Mecânico diesel, Meio oficial de cozinha, Mestre de obras, Mordomo de hotelaria, Motorista carreteiro, Operador de roçadeira, Operador e programador centro de usinagem, Padeiro, Pintor industrial, Polidor, Saladeira, Salgadeira (o), Serrador, Serralheiro, Soldador, Trancista, Televendas, Torneiro mecânico, Urdidor.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro Jr., Ajudante de montagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de piscina, Ajudante de produção, Ajudante de serralheria, Ajudante geral, Almoxarifado, Auxiliar de açougue, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar de limpeza, Auxiliar mecânico manutenção, Auxiliar de operações logística, Caldeireiro, Caldeireiro industrial, Cartonageiro, Cortador, Encanador industrial, Jardineiro, Mecânico de autos, Mecânico de empilhadeiras, Operador trator de jardinagem, Pedreiro, Recepção (folguista), Recepcionista, Serralheiro, Serralheiro industrial, Soldador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de cozinha, Ajudante de instalador, Ajudante de limpeza, Ajudante geral, Assistente fiscal, Auxiliar de açougue, Auxiliar de escritório, Auxiliar técnico segurança do trabalho, Caixa/Repositora, Caldeirista, Camareira, Chapeiro (a), Consultor (a) de vendas, Cortador, Costureira (o), Eletricista, Encanador (a), Encarregado (a) de restaurante, Estoquista, Instalador de esquadrias, Líder operacional de empilhadeira, Mecânico auxiliar, Mecânico de manutenção, Meio oficial de marceneiro/ montagem, Meio oficial industrial: curso de mecânica, Montador (a) estrutura metálica, Montador de esquadrias, Montador elétrico, Motorista operador de munck, Operador (a) de caixa, Operador (a) de loja, Operador de escavadeira, Operador de telemarketing, Operador líder, Operadora de caixa, Porteiro (a), Repositor de mercearia/bazar, Revisor, Serralheiro, Soldador, Subchefe, Subgerente, Supervisor (a) de setor fiscal, Técnico em informática, Técnico em segurança do trabalho, Técnico/ mecânico de refrigeração, Torneiro convencional, Torneiro de produção, Torno CNC, Torno convencional, Vendedor (a) interna, Vendedora interna/externa, Vendedor (a) de televendas, Vistoriador veicular.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de desenho: curso na área, Auxiliar de mecânico de manutenção: curso na área, Auxiliar de manutenção:Curso na área de hidráulica, refrigeração e/ou correlata, Auxiliar de produção: curso de leitura e interpretação de desenhos, Auxiliar técnico segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho e informática, Banhista/ Tosador: curso de banho e tosa, Caldeireiro (a): curso na área, Eletricista de manutenção: curso técnico eletrônica ou eletrotécnico, Eletricista industrial: curso de eletricista, Eletricista predial: curso NR10, Eletromecânico: curso de NR10, Fresador/ Mecânico: curso na área de usinagem, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeiras, Mecânico de manutenção: curso na área, Mecânico de refrigeração: curso na área, Mecânico industrial: curso de mecânica, conhecimentos em interpretação de desenhos, Meio oficial de eletricista: curso de NR10, técnico em elétrica residencial, Montador de móveis planejados: curso na área, Motorista de micro ônibus e ônibus: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de elétrica, eletroeletrônica ou eletricista, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de retroescavadeira: curso de retroescavadeira, Operador de serra: curso de mecânico/ leitura e interpretação de desenhos, Orçamentista civil: curso técnico em edificações, Porteiro: curso de informática, Soldador: curso de solda, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso na área, Técnico eletromecânico (externo): curso na área, Técnico mecânico: curso na área, Torneiro de lixa/ torneiro, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação, Torneiro mecânico/ fresador: curso na área, Soldador: curso de solda, Vendedor (a): curso na área, Vendedor (a) de móveis planejados: curso de Autocad e Promob.

Vagas para graduação:

Analista de comunicação, Analista de logística internacional, Assistente de escrita fiscal, Assistente de seguros, Assistente financeiro, Auxiliar administrativo de engenharia civil, Auxiliar de departamento contábil, Auxiliar de departamento fiscal, Auxiliar de Recrutamento e Seleção, Auxiliar de T.I., Auxiliar financeiro, Auxiliar fiscal, Designer gráfico, Estagiário (a) Administrativo (compras), Estagiário (a) em nutrição, Estagiário (a) contábil, Estagiário (a) de contabilidade, Estagiário (a) de engenharia civil/ arquitetura, Estagiário (a) de qualidade, Fisioterapeuta, Nutricionista, Planejador de projetos mecânicos, Supervisor (a) contábil, Vendedor (a).

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Ajudante de obras, Operador (a) de caixa, Operador de loja FLV, Pedreiro, Pintor.