Americana divulga Manual de Arborização Urbana

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento e Projetos, disponibiliza à população informações quanto ao plantio e manutenção de mudas, bem como as espécies adequadas à arborização urbana. São orientações importantes que constam no Manual de Arborização Urbana.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância das informações e orientações à população para reforçar os cuidados com o meio ambiente e a qualidade do planejamento urbano. “São muitos os benefícios da arborização urbana, com o planejamento prévio de plantio, respeitando as regras para a manutenção das plantas e a infraestrutura existente. Este ano, foi feita a revisão do Manual de Arborização Urbana para o aprimoramento das informações e orientações”, disse Fábio.

Para conscientizar e informar a população sobre a arborização urbana, a Unidade de Educação Ambiental e Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente está divulgando o Manual, junto à Rede Municipal, Estadual e Particular de Ensino, segundo a diretora da Unidade, Kátia Birke.

“Também será encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, sendo que foi impresso um exemplar para consulta da Biblioteca Municipal. O arquivo digital também foi divulgado para a Comissão Intersetorial de Educação Ambiental, além das redes de contato da Secretaria. O material está sendo divulgado de forma digital, tendo em vista a redução do consumo de papel”, explicou Kátia.

O Manual de Arborização Urbana está disponível para consulta no site da Prefeitura Municipal de Americana: no link : https://www.americana.sp.gov.br/download/meioAmbiente/D135-Manual_Arborizacao_Urbana.pdf