Americana divulga interdições para serviços da CPFL

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) está divulgando as interdições de alguns trechos de vias para que sejam executados serviços em rede de distribuição de energia elétrica pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

No dia 9, das 8h às15h40, será interditada a Rua Maranhão, no trecho entre as Ruas Geraldo Mazoco e Caminho da Servidão, no Balneário Salto Grande.

No dia 10, das 8h30 às 16h30, as interdições vão acontecer na Rua Francisco Alves (trecho da Rua Jackson de Figueiredo e Avenida Cecília Meireles), Rua Jackson (trecho das Ruas Francisco Alves e Voltolino), Rua Goldin da Fonseca (trecho entre a Avenida Nina Rodrigues e Rua Voltolino), Rua Voltolino (trecho entre a Rua Jackson de Figueiredo e Avenida Cecília Meireles), no Jardim Nossa Senhora Aparecida.

No dia 11, das 8h às 16h30, haverá interdição na Rua das Malvas, no trecho compreendido entre a Ruas das Rosas e Azaléias, bairro Cidade Jardim, e Rua João Santarosa, trecho entre Rua Djalma Rogério Cerioni, bairro São Luiz.

No dia 13, das 8h20 às 16h30, será interditada a Rua São Salvador, trecho entre as Ruas Giusepe Verdi e Carlo Galimberti, no Parque Residencial Nardini, para a execução de serviços em rede de distribuição de energia elétrica.