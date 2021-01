Americana discute Covid no âmbito da RMC

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), participou nesta quinta-feira (7) da reunião de prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) sobre Covid-19, com a presença da equipe da DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), em Hortolândia. O encontro foi marcado pela apresentação de um panorama regional da evolução de casos e o plano estadual de vacinação previsto para ter início em 25 de janeiro. Além de Chico, também participou da reunião o secretário de Saúde de Americana, Dr. Danilo Carvalho Oliveira.

A reunião de trabalho foi conduzida pela DRS-7 a pedido do prefeito Angelo Perugini, de Hortolândia, e no encontro foi apresentado um panorama geral do coronavírus na região; a primeira fase do Plano Estadual de Vacinação, que vai priorizar idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas;

Foram apresentadas informações sobre o início da vacinação feita pelo Estado que, segundo a diretora técnica da DRS-7, Mirella Povinelli, vai fornecer a vacina e insumos (seringas e agulhas) para campanha a partir de 25 de janeiro. Ela informou ainda que os recursos do Fundo Covid podem ser utilizados para a compra de insumos.

“Importante este encontro para poder discutir temas regionais, municipais, estaduais, nacionais e mundiais, que é a questão da pandemia. Tenho falado muito com o secretário Dr. Danilo para que a gente possa estar preparado, logisticamente falando, para que nós possamos não perder tempo para realizar a vacinação que está por vir”, disse Sardelli.

O secretário da Saúde também explicou que vem alinhando com a equipe da Pasta o plano para a primeira fase de vacinação. “A primeira encomenda que o prefeito deu foi o plano municipal de imunização para a Covid. Até semana que vem faremos a apresentação para o prefeito para validação dessas informações e depois as tornaremos públicas. Americana estará preparada com antecedência para a aplicação da vacina.”