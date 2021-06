Americana deve ter concurso público este ano

A prefeitura de Americana deve abrir concurso público para repor quadros em setores como educação, saúde e obras ainda este ano. O prefeito Chico Sardelli (PV) já pediu estudo para abrir os concursos. A prefeitura reduziu a folha de pagamento para 43% e foi identificada a necessidade de novas contratações. No final de 2020, a folha estava em 47% do orçamento municipal.

O PDV (Programa de Demissão Voluntária) fez com que o número de servidores das principais áreas tenha caído, abrindo assim a necessidade de concurso. Como não se tem concurso há bastante tempo, o prefeito Sardelli percebeu que a idade média dos servidores aumentou, fazendo-se necessária uma renovação no corpo de servidores.

Americana não tem concurso público há quase dez anos. O governo do ex-prefeito Omar Najar (MDB), que foi de 2015 a 2020, foi marcado pela falta de concursos e pelo ‘aperto’ ao servidor concursado. A PEC do Teto, ainda do governo Temer, obrigou os governos federal, estaduais e municipais a não contratarem novos servidores públicos, somente para reposição de cargos (que é o que deve acontecer em Americana).

GANHANDO O SERVIDOR- Com o concurso, Sardelli deverá dar um passo em um movimento de ‘reconciliação’ na relação entre a prefeitura e os servidores públicos- que ficou bastante desgastada nos anos Omar.