Americana deve ter ato puxado por bolsonaristas no feriado de Sete de Setembro. O movimento vai pedir o ‘impeachment de ministros do STF que não seguem a constituição’, o tal do voto impresso auditável com contagem pública e fala em Apoio Total ao Presidente.

O evento está marcado para começar às 9h. A previsão é que a caminhada desça a avenida Brasil e vá até o Parque Ecológico.