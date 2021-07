Americana. Deputado destina R$ 150 mil para saúde

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (1º) o deputado estadual Coronel Nishikawa, que confirmou a destinação de emenda de R$ 150 mil para o custeio da Saúde municipal. É a segunda vez no ano que Americana é contemplada com recursos intermediados pelo parlamentar. O novo investimento foi creditado nas contas municipais no último dia 18 e será aplicado na compra de insumos para o combate ao coronavírus.

O parlamentar destacou a prioridade que seu mandato tem dado à saúde pública. “A gente tem voltado as emendas para a saúde em função da pandemia, assim os recursos podem ser utilizados para comprar insumos. A vida da gente é melhorar a vida dos mais necessitados e por isso trabalho focado na saúde. É onde o cidadão mais precisa”, declarou o Coronel Nishikawa.

Chico agradeceu a atenção dada a Americana pelo deputado. Em abril, eles entregaram uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros de Americana, adquirida pelo valor estimado de R$ 100 mil, intermediado pelo parlamentar. O veículo comprado é uma Fiat Toro utilizada nas operações corta-fogo desenvolvidas pelos militares. “Americana ganha muito com este apoio para a área de segurança pública e para a saúde, que tem concentrado nossos investimentos. A nova emenda vem em ótima hora”, afirmou Chico.