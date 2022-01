Americana define volta às aulas em 7 de fevereiro

O ano letivo nas escolas municipais de Americana terá início no dia 7 de fevereiro, com a retomada das aulas presenciais para 13 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação vem se preparando para receber os estudantes com toda a segurança necessária.

Todos os alunos devem retornar para a sala de aula, com exceção daqueles que têm recomendação médica para continuar os estudos remotamente. Nesses casos, as escolas continuarão enviando as atividades para que sejam feitas em casa. “Todos os segmentos, do Berçário 1 ao Fundamental 2, retomarão as atividades integralmente”, salientou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A vizinha Nova Odessa também vai ter a volta às aulas no mesmo dia.

Todos os profissionais da rede municipal estão cientes de que devem exigir dos alunos, professores e pessoal de apoio o cumprimento de todos os protocolos sanitários, como distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos com lavagem e uso de álcool em gel. Estão orientados, ainda, a ficar atentos a eventuais sintomas de síndrome respiratória que venham acometer qualquer pessoa que frequente o ambiente escolar.

Além do aspecto sanitário, a Secretaria de Educação está atenta aos desafios pedagógicos inerentes a esse período. Para continuar mantendo a qualidade do ensino, desenvolveu um Plano de Retomada das Aprendizagens com o objetivo de recomeçar as aulas a partir da defasagem que ocorreu com a pandemia. O estudo, elaborado pela Unidade de Desenvolvimento Pedagógico, prevê um suporte nos conteúdos oferecidos para os alunos. Com isso, o primeiro bimestre do ano será destinado a recuperar aprendizados para depois seguir com o planejamento definido para 2022.

Outra questão que tem merecido a atenção da Secretaria de Educação é o cuidado com a estrutura física que vai receber os alunos. No início de janeiro, foi iniciada a capinação e limpeza de todas as 53 unidades municipais. Na semana passada, uma outra equipe começou os trabalhos de dedetização das escolas para que tudo esteja pronto antes do início do ano letivo.

“A educação é essencial e nós teremos um ano decisivo para retomada de aprendizagem desses alunos e, no caso daqueles que estão ingressando agora, é o início da vivência na vida escolar. Nós providenciamos todas as questões de segurança sanitária para que tenhamos um ano seguro e produtivo”, afirmou o secretário Ghizini.