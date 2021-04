Americana define 24 de maio para retorno gradual das aulas presenciais

A Prefeitura de Americana definiu, nesta sexta-feira (30), a data do dia 24 de maio para o retorno gradual e não obrigatório aos alunos, das aulas parcialmente presenciais no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

A Secretaria Municipal de Educação determinou a abertura das escolas municipais a partir da semana que vem, inicialmente para distribuição de materiais impressos e kits de alimentação.

Para a Educação Infantil, a semana de 24 a 28 de maio será para o período de adaptação dos alunos do Maternal II da Creche e Nível II da EMEI. Para o Ensino Fundamental, haverá o retorno de todas as séries, respeitados os protocolos sanitários do Plano SP.

A educação seguirá de forma híbrida, com atividades presenciais e remotas, garantindo o direito de aprendizagem para todos os alunos. Cada turma será dividida em três, e os estudantes terão um dia de aula presencial por semana, cada um nesse grupo reduzido. “É preciso destacar que a Secretaria de Educação já providenciou todos os equipamentos de proteção, como álcool gel, face shield e máscaras”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As escolas divulgarão, junto à comunidade escolar, a organização quanto à forma e horário de atendimento aos alunos.