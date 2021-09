Americana debate orçamento 2022 hoje

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, realiza nesta quarta-feira (22), às 18 horas, no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, a audiência pública para apresentação da proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA – 2022). A audiência também poderá ser acompanhada pela internet, no site www.americana.sp.gov.br .

O objetivo da audiência é debater com a comunidade as ações que estarão contidas nos processos de planejamento e de desenvolvimento que serão implementados pela Administração Municipal.

A realização da audiência cumpre ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 5.717/2015, que disciplina a realização de audiências públicas.