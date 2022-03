Americana. Cuca inicia turmas de costura deste ano

O Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, iniciou nesta sexta-feira (4) as atividades com as alunas que participarão dos cursos de corte e costura industrial e de retalhos. Nesse primeiro contato, as participantes receberam explicações sobre as regras do Centro e sobre o conteúdo do treinamento. Na segunda-feira (7), elas começam o aprendizado com as máquinas de costura.

Os cursos do Cuca são oferecidos gratuitamente e têm o objetivo de formar mão de obra qualificada em costura industrial, capacitando os alunos em máquinas de ponto fixo (reta), overloque, interloque e galoneira. No ano passado, 28 alunas participaram dos cursos.

“Seguimos trabalhando para capacitar nossa população a fim de gerar renda e sustento para suas famílias, ao mesmo tempo que ajudamos nossas empresas a preencherem os postos de trabalho que tanto precisam para poderem crescer e ajudar nossa cidade a se desenvolver”, enfatizou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A grade curricular dos cursos prepara os alunos para o mercado de trabalho nas indústrias de confecção ou para exercer o ofício como autônomos. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) é procurado, regularmente, por empresários do ramo de confecções em busca de trabalhadores, e muitas das alunas que terminam os cursos já saem empregadas.

O Cuca fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461 4131.