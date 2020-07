Americana. Convocação real confunde morador

Uma convocação real feita pela secretaria de Habitação de Americana confundiu leitores do NM. O ajudante de cozinha entrou em contato e achou se tratar de golpe por conta do prefixo do número que enviava a mensagem e por conta do nome que foi tratado/Paloma.

O secretário de Habitação, Charley Petter, afirmou que ainda estão em fase de testes e que os números de envio são randômicos (aleatórios). “Pedimos a quem tiver qualquer dúvida, favor entrar em contato direto com a nossa secretaria”, disse.

Abaixo o modelo da mensagem enviada pela Secretaria de Habitação.

PREFEITURA INFORMA: Oi Xxxxxxx, tudo bem?

A Secretaria de Habitação convida você e sua família para uma nova reunião online.

🏡 Mais uma oportunidades onde será apresentado o novo benefício do Cheque Moradia, benefício de 13 mil, para cada família inscrita na Prefeitura.

🕖 Marcamos nosso próximo encontro ONLINE HOJE (13/7) às 19h.

Para participar dessa reunião clique nesse link 👉 bit.ly/reuniaohabitacao

⚠️ Para ATIVAR os links, responda aqui APENAS a palavra OK.

Veja o passo a passo para entrar na reunião online aqui: 👇 https://www.loom.com/share/18919ebbc3c74a9f98f238606983be51

🚫 Se tiver dúvidas pode chamar no WhatsApp da Secretaria de Habitação 📲 (19) 98966-4661, ou se preferir ligue para 3475-8700.

Contamos com sua presença. Até lá!

Charley – Secretário de Habitação