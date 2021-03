Americana convoca servidores da saúde afastados após vacina

A Secretaria de Saúde de Americana convocou nesta quarta-feira (31), para retorno ao trabalho, todos os servidores afastados em razão da pandemia, e que já tenham necessariamente cumprido o prazo de 14 dias após o recebimento da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Atualmente a Secretaria de Saúde possui 75 servidores afastados no grupo de risco e em torno de 60% destes deverão retornar, já que o retorno está condicionado ao recebimento das duas doses da vacina.

Os servidores foram vacinados com as vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca, de acordo com os lotes enviados pelo governo estadual, sendo que para a Coronavac o intervalo é de 21 dias após a primeira dose, enquanto que a vacina Oxford-AstraZeneca o intervalo é de 90 dias. Com o retorno dos servidores, haverá a possibilidade de completar escalas de plantões e garantir maior cobertura nas atividades, principalmente àquelas relacionadas diretamente com o enfrentamento na linha de frente.

A medida tem como base a suspensão da liminar de uma ação civil coletiva, ingressada pelo SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), proferida pela 2ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (15ª Região – Americana), no dia 12 de março, e que permite o retorno ao trabalho de todos os servidores municipais da área da saúde, assim como dos professores e demais servidores públicos municipais integrantes do grupo de risco, uma vez imunizados com o ciclo completo da vacinação.

De acordo com a desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, que suspendeu a liminar, o afastamento desses servidores contribui para acarretar o caos no sistema de saúde local. “O afastamento desses profissionais, em momento de necessidade tão premente em razão da pandemia instalada, geraria o caos nos serviços hospitalares do Município”, sentenciou.

Os servidores que já atingiram o prazo de 14 dias após a segunda dose da vacina, deverão se apresentar ao local de trabalho no dia 5 de abril. A Secretaria também convocou os trabalhadores que ainda não se vacinaram, para efetuarem o agendamento em seu local de trabalho, a fim de receberem o imunizante.

Não há justificativa para que os servidores que já foram imunizados continuarem afastados; nós estamos atravessando o pior momento da pandemia e esses trabalhadores são fundamentais nas suas respectivas áreas de atuação”, comentou o secretário da pasta, Danilo Carvalho Oliveira.