Americana continuará com abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana continuará com os trabalhos de abordagem social e acolhimento de pessoas em situação de rua na cidade, após encerramento do atendimento no abrigo temporário montado nas dependências da Fidam – Feira Industrial de Americana. O trabalho realizado em caráter emergencial para proteção contra o frio intenso registrado nos últimos dias, começou no dia 27 de julho e foi finalizado na tarde desta sexta-feira (6/8), atendendo 136 pessoas.

A partir deste sábado (7), as pessoas em situação de rua da cidade poderão ter acesso às refeições por meio dos projetos de outras instituições de atendimento social. Os serviços de acolhimento e de encaminhamentos continuam sendo realizados no município, por meio das instituições e do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS).

Dos 136 atendimentos realizados no abrigo temporário da Fidam, 47 aceitaram algum tipo de acolhimento. Foram encaminhadas para atendimento na comunidade terapêutica (2 pessoas), clínica Seara (5 pessoas), reinserção familiar (5 pessoas), recambio para cidade de origem (13 pessoas), família que alugou casa (1 pessoa), acolhimento no Lar Mãe Esperança (2 pessoas) e acolhimento na Associação Vinde a Luz (19 pessoas).

O prefeito Chico Sardelli se mostrou satisfeito com os resultados. “Pensamos nesta ação para, num primeiro momento, acolher e proteger as pessoas do frio intenso e fico muito feliz em ver que diversos dos atendidos aceitaram ser acolhidos para iniciarem um novo caminho em suas vidas. É uma grande satisfação ter o poder público como agente da reinserção social dessas pessoas”, disse.

O abrigo também acolheu neste período 10 animais de estimação das pessoas em situação de rua. Eles receberam ração, roupinhas e vacinas.

O atendimento na Fidam contou com ações integradas entre Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Fundo Social de Solidariedade, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), entre outras entidades, voluntários e colaboradores.

As doações excedentes recebidas durante a permanência do abrigo temporário na Fidam serão distribuídas entre as entidades e famílias em situação de vulnerabilidade do município.

SEAS e Acolhimento

O trabalho desenvolvido junto à população em situação de rua vem sendo intensificado em Americana. O prefeito Chico Sardelli lançou, no dia 2 de março, por meio do decreto nº 12.640, o Programa para a Atenção à População em Situação de Rua com o olhar voltado para a população vulnerável e o Comitê Intersetorial do Programa de Atenção à População em Situação de Rua, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vem intensificando ações articuladas para melhor atender essa população, segundo a secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Está em fase de diagnóstico e elaboração a política de atendimento integrado, com a estruturação da rede de atendimento, a partir dos estudos e ações com o Comitê Intersetorial. A prefeitura também está estudando a viabilidade para a implantação a Casa de Passagem para pessoas em situação de rua”, disse Juliani.

O SEAS faz a busca, atendimento e encaminhamento das pessoas em situação de rua, e com o Serviço de Acolhimento Institucional, ambos prestados em parceria com a Associação Vinde a Luz, que também aceita os animais de estimação das pessoas em situação de rua.

O serviço presta apoio às necessidades básicas imediatas, com o encaminhamento com retorno para a família ou cidade de origem, inclusive com o custeio de passagem se for o caso, o encaminhamento e suporte para acesso ao atendimento pelos serviços públicos, como saúde, educação, habitação, documentação, programas de transferência de renda e o acolhimento institucional.

No Serviço de Acolhimento Institucional, a pessoa passa a residir temporariamente no abrigo, com suporte e acompanhamento da equipe multidisciplinar que trabalha com o público para superação das situações de vulnerabilidade pessoal e reinserção social. Os acolhidos ajudam no cuidado do espaço físico e vários deles estão conseguindo ser inseridos no mercado de trabalho.

Para informar sobre pessoas em situação de rua, mendicância ou exploração do trabalho infantil nas vias públicas, o telefone do SEAS é o 99632-5032. O Serviço de Acolhimento Institucional atende pelo telefone 3406-3655.A Guarda Municipal de Americana também pode ser acionada pelo telefone 153.