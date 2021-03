Americana agora no Conselho de Secretários Municipais de Saúde

Em eleição virtual realizada nesta sexta-feira (12), durante o último dia do 34º Congresso do COSEMS-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo) o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, foi eleito membro titular do conselho fiscal do colegiado.

Com a eleição, o município agora passa a integrar a seleta equipe que tem como objetivo acompanhar, avaliar e deliberar sobre as políticas públicas de saúde no âmbito estadual. O COSEMS-SP tem como objetivo defender os interesses dos 645 municípios paulistas nos diversos fóruns de saúde pública, atuando como principal articulador no processo de construção e aprimoramento do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado.

Danilo considera o ingresso no Conselho um grande feito, o que proporcionará ao município de Americana maior visibilidade nas questões inerentes à saúde pública, legitimando ainda mais a busca pela implementação de novas políticas de saúde em nível local. “Para mim é uma honra fazer parte deste seleto grupo e para Americana é uma conquista, pois isso demonstra prestígio e dá ao município maior visibilidade no âmbito das articulações políticas em prol de melhorias na saúde local”, comemorou o secretário.