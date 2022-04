Americana consegue autorização para novo viaduto entre Cillos e Iacanga

A Prefeitura de Americana vai elaborar um projeto executivo para a construção de um viaduto entre o Jardim Terramérica e o Jardim Glória, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), ligando a Avenida Castelhanos (Terramérica) à Rua Izolina Geminiani Rosa (Jardim Glória). A solicitação para a construção da transposição foi protocolada, no ano passado, pela prefeitura e autorizada esta semana pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

“O prefeito Chico Sardelli protocolou em 2021 um pedido junto ao DER para a construção da transposição e, com a vinda do superintendente Danilo Dezan na quarta-feira em Americana, foi autorizada a elaboração do projeto executivo para dar andamento ao processo. O objetivo da obra é desafogar o trânsito nas Avenidas Iacanga e de Cillo”, explicou o secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol.

Segundo ele, outras intervenções também foram solicitadas para melhorar a mobilidade urbana no município. “Junto ao superintendente do DER e, com o apoio do deputado federal Vanderlei Macris, o prefeito Chico solicitou também a abertura de uma marginal paralela à SP-304, uma via de acesso para ligar a Rua Francisca Coral Chiquinho à Avenida de Cillo e outras melhorias nas entradas e saídas da cidade”, adiantou Peol.

Entre as melhorias, foram elencadas mudanças nos acessos da SP-304 aos bairros Jardim dos Lírios; Jardim Alvorada; e Jardim Terras do Imperador, próximo ao Aeroporto Municipal, à SP-304. A abertura de um novo acesso da Avenida de Cillo à Rua Izolina Geminiani Rosa, no Jardim Glória, sentido SP-304, já recebeu liberação do DER e a prefeitura aguarda autorização para iniciar a obra, de acordo com Peol.