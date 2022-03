Americana conquista 29 medalhas na 2ª etapa do Campeonato Paulista de Karatê

Americana conquistou 29 medalhas na segunda etapa do Campeonato Paulista de Karatê, ocorrido no último sábado (26), na cidade de Franca. Foram nove medalhas de ouro, 10 de prata e 10 de bronze.

Mesmo antes da competição, os técnicos Isabel Dias e Paulo Dias estavam bastante otimistas e viam Americana com grandes chances de medalhas. Os atletas competiram com garra e as previsões se concretizaram.

A secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, lembra que Americana, em parceria com o Instituto Jr. Dias, oferece aulas gratuitas na escolinha de karatê. “E as competições e as conquistas funcionam como um estímulo para que novos atletas se interessem pela modalidade e integrem o grupo”, afirmou.

Confira os nomes dos atletas que conquistaram medalhas:

Medalha de ouro: Enzo Gabriel Camargo, Breno Macedo, Ederson Buzatto (duas medalhas), Gabriela Morais, Ana Júlia Nunes, Marina Sofia Garcia, Breno Macedo e Raíze Innocencio.

Medalha de prata: Yara Cristina Liboro, Miguel Ferreira (duas medalhas), Gabriela Morais, Laura Freitas (duas medalhas), Marina Sofia Garcia, Gabriel Marinho Lahr, Ana Beatriz Lopes e Jenyffer de Castro.

Medalha de bronze: Yasmim Sophia Camargo, Rafael Delavalentina (duas medalhas), Anna Júlia Nunes, Ana Beatriz Lopes, Jenyffer de Castro, Raíze Innocencio, João Miguel de Souza, Nicolas Brito e Gabriel Marinho Larh.