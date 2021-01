Americana confirma mais 60 casos de Covid-19

Ocupação de leitos

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta quinta-feira (31), que a ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 47% com respiradores (de 17 no total, 8 estão ocupados) e 33% sem respiradores (de 18 no total, 6 estão ocupados). Em razão do ponto facultativo, não será possível a atualização da ocupação de leitos nos hospitais particulares do município.