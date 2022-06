O concerto “Paz, uma Sinfonia Inacabada”, que será apresentado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Americana no dia 30 de junho, às 20 horas, no Teatro Municipal Lulu Benencase, encerra em grande estilo a agenda cultural do mês preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana.

“O Teatro Municipal Lulu Benencase viverá uma noite especial com a apresentação deste emocionante concerto preparado pelo maestro Álvaro Peterlevitz, convido os americanenses para apreciá-lo”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

No concerto “Paz, uma Sinfonia Inacabada”, serão apresentadas inicialmente obras do russo Sergei Prokofiev (1891-1953) e do ucraniano Arsen Buchynsky, nascido em 1982. “Com a Marcha extraída da ópera satírica ‘O amor das três laranjas’ (1919), de Prokofiev, homenageamos o povo russo e sua inestimável contribuição cultural a toda a humanidade. O caso de Prokofiev ilustra muito bem a luta dos artistas para se comunicar com sinceridade num ambiente muitas vezes hostil e autoritário”, explicou o maestro.

Na ocasião, a Orquestra Sinfônica Municipal vai apresentar a obra ‘Canção Ucraniana’ (2021), de Buchynsky, escrita para cordas, com a dedicatória “Paz para a Ucrânia”, baseada em uma melodia folclórica tradicional, de caráter religioso, chamada ‘A Virgem Imaculada deu nascimento a um Filho’.

Em seguida, serão tocadas a famosa ‘Sinfonia Inacabada’ (1822), do compositor austríaco Franz Schubert (1797-1828) e o belo mas pouco conhecido ‘Concerto para clarineta no. 2’ (1818) do sueco-finlandês Bernhard Henrik Crusell (1775-1838).

O solo de clarineta estará a cargo de Reinaldo Lima, músico da Banda Municipal Nazareno Maggi, convidado especialmente para a ocasião.

Para curtir o concerto não haverá necessidade de retirar ingresso antecipado; a entrada é livre, respeitando o limite de capacidade do espaço. A bilheteria do Teatro Municipal Lulu Benencase, à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol em Americana, será aberta meia hora antes do espetáculo.