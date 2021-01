Americana começa imunizar profissionais de saúde nesta sexta

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu nesta quinta-feira (21), na sede da Vigilância Epidemiológica, o primeiro lote contendo 3 mil doses da Coronavac, as quais serão destinadas primeiramente aos profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19, conforme orientação da Secretaria Estadual da Saúde. Com esse quantitativo, a expectativa é de que aproximadamente 40% dos profissionais sejam vacinados nos próximos dias.

“São três mil pessoas que serão vacinadas, visto que o Estado já nos assegurou que está já provisionada a segunda dose, mas isso é aproximadamente quarenta por cento da nossa população de saúde. Então vai ter que ser feita a priorização da priorização. A minha equipe técnica já está em contato com os hospitais para que a gente tenha as equipes que realmente estão na linha de frente”, assegurou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A previsão inicial era de que 3.738 profissionais fossem vacinados, conforme informado no plano municipal, porém, com limitação no volume de doses, os profissionais que atuam em alas específicas no tratamento à Covid terão prioridade nesse momento. Sendo assim, tanto os profissionais da rede pública como particular que atuam em pronto-socorro, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e enfermaria serão os primeiros a serem vacinados, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares, dentre outros trabalhadores. Eles receberão a vacina nas próprias unidades em que atuam. Na medida em que o município receber outros lotes do imunizante, as outras categorias profissionais também serão contempladas.

“Eu posso dizer aos profissionais de saúde que fiquem tranquilos, que a partir do momento que as vacinas forem chegando vocês serão imunizados e que o prefeito, o vice-prefeito, o secretário municipal, querem cem por cento, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a nossa população imunizada”, adiantou o secretário.

Danilo informou também que o critério quanto à priorização foi definido de acordo com orientação do documento técnico do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica), da Secretaria Estadual de Saúde e que, na medida em que o município receber mais remessas [de doses da vacina], então será possível ampliar a abrangência do público-alvo já contemplado na primeira etapa da campanha. “O governo do estado tem nos falado diariamente que isso é só a primeira remessa, que nós receberemos mais remessas”, disse. Ele também fez um alerta para que nesse momento a população não vá até as unidades de saúde em busca da vacina, já que por enquanto a quantidade enviada pelo governo estadual somente irá atender aos profissionais de saúde. “Quando a vacina chegar para os outros públicos, além dos profissionais de saúde, nós iremos convocá-los às unidades”, explicou o secretário.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, não pôde comparecer ao local do recebimento por estar em outro compromisso, na cidade de São Paulo. Ele fez questão que o vice-prefeito, Odir Demarchi, o representasse no recebimento do imunizante, juntamente com o secretário municipal de Saúde, o chefe de gabinete, Franco Sardelli, e a equipe técnica da Pasta. “Essa vai ser uma luta grande, a gente sabe do desafio que Americana tem; chegou uma pequena parcela de três mil, mas é o início com certeza de uma imunização completa da cidade e a gente vai lutar por isso”, destacou Odir.

Em uma mensagem, Chico comentou a chegada dos medicamentos. “Fiquei muito feliz ao saber sobre a chegada da tão esperada vacina. Um sonho de vida dos brasileiros, paulistas e americanenses. Parabéns ao Governo do Estado, à nossa região, à Saúde e a todos!”, disse o prefeito.