Americana começa a vacinar profissionais da rede privada de saúde

A Secretaria de Saúde de Americana vai começar a vacinar nesta terça-feira (2), os trabalhadores de saúde que atuam na rede privada. A vacinação será feita na sede da Secretaria, por meio de agendamento de horário, conforme cadastro dos profissionais em andamento e a prioridade será dada aos profissionais acima de 60 anos de idade.

Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que estão afastados desde o início da pandemia também serão convocados, para receberem a vacina, que será feita de forma concomitante a dos profissionais da rede privada.

“Estamos muito felizes de poder estender a vacinação para as outras categorias, já que todos da linha de frente já receberam a primeira dose. Nós seguimos rigorosamente os critérios do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 e na próxima semana iniciaremos com a população idosa, acima de noventa anos”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.