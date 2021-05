Americana começa a vacinar motoristas e cobradores

A partir desta segunda-feira (24), a Secretaria de Saúde de Americana inicia a vacinação em motoristas e cobradores do transporte coletivo. A vacinação será feita por meio de um pré-cadastro no site (https://vacinaja.sp.gov.br) do governo estadual, que irá gerar um código (QR-Code) e validar a aplicação.

Os profissionais somente poderão ser vacinados mediante a apresentação deste código, juntamente com os documentos pessoais. A Vigilância Epidemiológica esclarece que a logística e o esquema de vacinação para esse público são feitos pelo Governo do Estado, sendo que ao município cabe apenas realizar a aplicação.

Já no âmbito municipal, o agendamento para a segunda-feira segue no site (www.saudeamericana.com.br) com aplicações da primeira dose em portadores de comorbidade com 45 anos ou mais, portadores de deficiência permanente e Síndrome de Down com 18 anos ou mais, transplantados da mesma faixa etária e idosos com 60 anos ou mais.

A segunda dose da vacina também será ofertada na próxima segunda-feira, por agendamento, aos idosos com 80 anos ou mais, profissionais de saúde, idosos com 64 anos e idosos com 68 anos ou mais.