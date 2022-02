Americana começa a dar 3a dose para 12-17 anos imunossuprimidos

Americana começa a vacinar na segunda-feira (14) adolescentes de 12 a 17 anos que tenham imunossupressão grave com a dose adicional da vacina contra a Covid-19. O intervalo entre a segunda e a terceira dose deste público deve ser de oito semanas e da terceira para a quarta dose deve ser de quatro meses. A medida passa a valer agora após a 34ª atualização do documento técnico do Governo do Estado que norteia a vacinação nos municípios paulistas.

O agendamento foi aberto às 14 horas deste sábado (12), no site www.saudeamericana.com.br, e segue até as 7h da segunda-feira ou até o preenchimento das vagas disponíveis. Além desse novo público, podem agendar: primeira dose – qualquer pessoa com 5 anos ou mais; segunda dose – qualquer pessoa que já esteja no prazo para recebimento; terceira dose ou dose adicional – qualquer pessoa com 18 anos ou mais que já tenha pelo menos quatro meses que recebeu a segunda dose ou dois meses que recebeu a dose única; e quarta dose – apenas imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Nos casos dos imunossuprimidos, tanto adolescentes como adultos, é obrigatório comprovar a condição por meio de relatório ou laudo médico no momento da vacinação.

Outra novidade desta atualização do documento técnico é que pessoas que testaram positivo para Covid-19, mas foram assintomáticas para a doença, podem receber a vacina assim que terminar o período de isolamento. Pessoas que testaram positivo e tiveram qualquer sintoma seguem com o prazo de 30 dias para poder receber qualquer uma das doses da vacina.

Parceria

A partir da próxima terça-feira (15), a rede de farmácias Todo Dia, de Americana, será um novo ponto de vacinação contra a Covid-19, inicialmente apenas aplicando a terceira e a quarta doses, que deverão ser previamente agendadas no site da Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento poderá ser feito a partir das 14h de segunda.

A estratégia visa ampliar a cobertura vacinal com o esquema completo. As vacinas serão distribuídas e recolhidas diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica e a aplicação ficará sob responsabilidade dos profissionais das farmácias participantes da ação.

No agendamento, os moradores poderão optar por três unidades das farmácias: nos bairros Antônio Zanaga (Avenida Cecília Meireles), Parque Novo Mundo (Avenida de Cillo) e Frezzarin (Avenida Brasil).