Americana com 225 vagas de emprego disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Americana tem 225 vagas disponíveis. Os interessados devem entrar no site, www.americana.sp.gov.br/vagaspat e, em seguida, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.



Vagas para cadastro no site

Açougueiro – 3 vagas

Ajudante de Marcenaria – 1

Ajudante de Obras – 14

Ajudante de Pedreiro – 2

Ajudante de Produção – 50

Ajudante Geral – 9

Alinhador de Rodas – 1

Analista de Departamento Pessoal – 1

Auxiliar Administrativo – 1

Auxiliar de Cozinha – 2

Auxiliar de Departamento Financeiro – 1

Auxiliar de Limpeza – 2

Auxiliar de Mídias Sociais – 1

Auxiliar de Produção – 30

Auxiliar de Propaganda e Marketing – 1

Auxiliar em Administração – Estágio – 1

Balconista – 1

Contramestre – 2

Corretor de Seguros – 1

Costureira – 2

Costureira – Moda Íntima – 7

Costureira Modinha – 3

Cozinheiro – 1

Designer gráfico – 1

Eletricista – 2

Eletricista montador – 5

Empregada doméstica – 1

Encarregado de Obra – 2

Estagio – Engenharia Civil – 1

Faturista – 1

Gesseiro – 2

Inspetor de Qualidade – 1

Instalador de Esquadrias de Alumínio e Vidros – 1

Líder de Produção – 4

Manicure e Pedicure – 4

Mecânico Auxiliar – Têxtil – 1

Mecânico de Autos – 1

Mecânico de Diesel – Caminhões e Máquinas Pesadas – 1

Mecânico de Manutenção – 1

Mecânico de Veículos Diesel – 3

Meio Oficial de Serralheiro – 5

Montador de Móveis Planejados – 1

Montador de Painéis de Comando – 1

Nail Designer – 1

Operador de Empilhadeira – 1

Operador de Prensa – 4

Operador de Roçadeira – 8

Operador de Serviços – 5

Operador de Urdideira – 1

Pedreiro – 3

Pintor de Móveis – 1

Professor de Licenciatura Plena em Química – 1

Projetista de Móveis – 1

Promotor de Vendas – 1

Serralheiro – 1

Soldador – 10

Sushiman – 1

Tecelão – Tear Jacquard e Ratier – 3

Técnico de Redes – 1

Vendedor Externo – 1

Vendedor Interno – 4



Vagas disponibilizadas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Auxiliar de Manutenção Predial – NR33 e NR35 – 1