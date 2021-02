Americana registra mais cinco óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (16) que foram registrados mais cinco óbitos por Covid-19. A cidade já tem um caso investigado da nova variante da doença. Foram os mortos uma mulher (80), moradora do bairro Cidade Jardim, sem informações de outras doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de fevereiro; uma mulher (73), moradora do Jardim Progresso, portadora de doença cardiovascular crônica, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 13 de fevereiro; uma mulher (88), moradora do Jardim Girassol, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 18 de janeiro; um homem (69), morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 13 de fevereiro e um homem (86), morador do Jardim Ipiranga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 12 de fevereiro.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe 52 novos resultados positivos, sendo 14 após realização de testes rápidos, dos quais 4 estão em isolamento domiciliar e 10 já se recuperaram; e 33 após realização de exames PCR, dos quais 24 estão em isolamento domiciliar e 9 já se recuperaram, além dos cinco novos óbitos.

Novos suspeitos

O boletim ainda trouxe mais 16 novos casos suspeitos, todos de pacientes que seguem internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 10.671 casos positivos, sendo 9 internados, 271 óbitos, 187 em isolamento domiciliar, 10.204 recuperados e 49 casos suspeitos aguardando resultados de exames, todos de pacientes internados. Além disso, o município contabiliza agora 17.641 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. A Vigilância Epidemiológica esclarece que houve redução no número de casos negativos, pois o sistema (E-SUS) tem encontrado duplicidade de resultados em varreduras feitas semanalmente.

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira (16), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 34% de leitos com respiradores (de 56 no total, 19 estão ocupados) e de 32% de leitos sem respiradores (de 71 no total, 23 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 12% com respiradores (de 17 no total, 2 ocupados) e 94% sem respiradores (de 18 no total, 17 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 50% com respiradores (de 10 no total, 5 ocupados) e 0% sem respiradores (de 17 no total, nenhum leito ocupado); no Hospital São Francisco a taxa é de 40% de leitos com respiradores (de 15 no total, 6 ocupados) e de 11% sem respiradores (de 18 no total, 2 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 43% de leitos com respiradores (de 14 no total, 6 ocupados) e de 22% de leitos sem respiradores (de 18 no total, 4 ocupados).