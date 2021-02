Americana centraliza em nove UBSs a vacinação contra Covid

Após ter vacinado mais de 6 mil pessoas, entre idosos das casas de repouso, profissionais de saúde e moradores com 90 anos ou mais, a Secretaria de Saúde de Americana decidiu centralizar a vacinação contra a Covid-19 em nove UBS (Unidades Básicas de Saúde), além do sistema drive-thru em frente à UBS Cillos. Nas unidades o horário para se vacinar é das 8h30 às 15h e no drive-thru é das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (11) e visa otimizar os recursos humanos e materiais, considerando que atualmente a procura pela vacina teve redução em relação à oferta, em razão do dimensionamento do público-alvo e do percentual de imunizados da primeira fase, chegando a 76% de idosos e 87% de profissionais de saúde.

A medida é temporária, pois com a perspectiva de se vacinar populações de menor faixa etária, a tendência é de que a demanda aumente nas próximas etapas, o que tornará viável ampliar o acesso à vacina para todas as unidades novamente.

Por enquanto a vacina será ofertada nas seguintes unidades básicas de saúde:

UBS São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

UBS Parque Gramado – Avenida da Amizade s/n (ao lado do Cemitério Parque Gramado)

UBS Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, 55

UBS Jardim Brasil – Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480

ESF Antônio Zanaga – Rua Ademar Tavares, 185

UBS São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320

UBS Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

UBS Praia Azul – Rua Maranhão, 1.213

UBS Vila Gallo – Rua Quintino Bocaiúva, 1.250

UBS Cillos – Avenida Cillos, 2.310 (com sistema drive-thru)