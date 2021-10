Americana. Calendário ambiental incentiva ações sustentáveis

A Unidade de Educação Ambiental, por meio da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, divulgou o calendário ambiental do mês de outubro. O tema mensal será o incentivo de ações sustentáveis.

No calendário as pessoas podem encontrar dicas diárias relacionadas a cuidados com o meio ambiente, buscando estimular a prática de hábitos saudáveis no dia a dia.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a edição de outubro foi construída levando em consideração as especificidades ambientais do mês em referência, como datas comemorativas oficiais e dicas sobre a economia de água, devido ao período de estiagem, além de divulgar alimentos da época e temas de relevância ambiental.

O folhetim é disponibilizado à população na versão online e será transmitido para a lista de contatos da equipe da Unidade de Educação Ambiental, servidores públicos. Os interessados em receber o calendário mensalmente podem entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente, 3471-7770.