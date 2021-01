Americana cadastra profissionais de saúde para vacina contra Covid

A Secretaria de Saúde de Americana começou a cadastrar nesta sexta-feira (29), todos os profissionais de saúde de consultórios, clínicas e ambulatórios da rede privada e que não possuem vínculo direto com hospitais. Não se trata de um agendamento para a vacina, mas um sistema para dimensionar os profissionais e definir a logística de distribuição da vacina, com a expansão de novos grupos de trabalhadores.

O cadastramento servirá de base para a distribuição da vacina, proporcionalmente às quantidades que o município receber nas próximas semanas. Para efetuar o cadastro, os profissionais precisam informar o nome completo, idade, número do CPF, nome da mãe, local de trabalho, o cargo e a função desempenhada, número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) e também o número de inscrição do conselho ou órgão de classe. O cadastro está disponível no site da Secretaria de Saúde, ou diretamente pelo link http://www.saudeamericana.com.br/vacina/

“O nosso objetivo será vacinar toda a população, porém nesse momento estamos priorizando os grupos contemplados na primeira fase, que por motivo da baixa quantidade de doses enviadas até o momento, precisamos estabelecer critérios de prioridade. Não é um agendamento, mas sim um levantamento do nosso número real de profissionais que precisam ser vacinados”, esclareceu Danilo Carvalho de Oliveira, secretário municipal de Saúde.