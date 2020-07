Americana. BK agora tem drive thru sem contato com o atendente

O BURGER KING anuncia o lançamento de uma nova funcionalidade de seu aplicativo na cidade de Americana e região (SP). Agora, por meio do app oficial da marca, os clientes também podem fazer o seu pedido e retirá-lo a pé ou pela cabine do drive thru, sem necessidade de contato e interação com os atendentes. Além de agilizar o seu pedido, os consumidores terão a oportunidade de utilizar cupons especiais para a novidade.

A iniciativa reforça a preocupação da marca com a saúde e o bem-estar dos seus consumidores, além de fornecer uma nova forma de pagamento para suas lojas. O BK também destaca outras medidas com foco na experiência do consumidor, como compras através do aplicativo do Mercado Pago, máquinas de pagamento via contactless em 100% das suas lojas e o investimento em totens de autoatendimento.

Para mais informações, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e faça download do aplicativo oficial do Burger King Brasil.

BK na pandemia

Desde o início da pandemia a rede reduziu de uma hora para 30 minutos o tempo em que o alarme na cozinha é disparado para lembrar os funcionários que é hora de lavar as mãos e intensificou a limpeza dos totens de pedidos, balcões, áreas de bebidas, mesas, banheiros e áreas de circulação, usando produtos desinfetantes certificados de qualidade internacional. Além dos equipamentos de proteção, a rede também instalou acrílicos de proteção nos caixas, dispensers de álcool em gel e mede a temperatura dos funcionários diariamente. Há orientação para distanciamento de pessoas no salão e filas. Mesmo com a reabertura das lojas, os serviços de delivery e take away (retirada) continuam disponíveis ao público.

Serviço disponível nas lojas dos seguintes endereços:

AMERICANA – R. Júlio Prestes, S/N – Jardim Girassol

AMERICANA – Av. Nossa Senhora de Fátima, 231

SUMARE – Av. Rebouças, 3017

HORTOLANDIA – Av. Santana, 970