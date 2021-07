Americana bate 200 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana atingiu nesta quinta-feira (29), a marca de 200.462 doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas, entre a primeira e a segunda dose e também a aplicação de dose única. Nesta quinta-feira foram vacinadas 453 pessoas com a primeira dose e 1.621 com a segunda dose.

Receberam a primeira dose, 426 pessoas com 28 anos ou mais, quatro pessoas com comorbidades, nove gestantes e puérperas, cinco profissionais da Educação, dois portadores de deficiência permanente e sete pessoas com idade entre 25 e 27 anos com a xepa da vacina.

A segunda dose foi aplicada em dez profissionais de saúde, 1.506 idosos, duas gestantes, uma pessoa portadora de comorbidade e 102 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 200.462, sendo 143.553 da primeira dose, 50.878 da segunda e 6.031 de dose única.

A primeira aplicação foi feita na enfermeira do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Helen Caroline Andrade de Souza, no dia 21 de janeiro deste ano, quando a campanha teve início. O primeiro lote contendo 3 mil vacinas, da CoronaVac, chegou no município neste mesmo dia e, de lá para cá, foram 215.153 doses de vacinas, sendo 91.860 da Coronavac, 95.420 da AstraZeneca, 21.648 da Pfizer e 6.225 da Janssen.

“Estamos muito felizes com a adesão dos americanenses à vacinação contra a Covid-19. Os profissionais de saúde têm se desdobrado e não vamos descansar enquanto nossa população estiver totalmente imunizada. Este é nosso dever e os cidadãos podem contar conosco. Estamos felizes mais queremos mais, queremos Americana 100% vacinada”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Na dianteira

Desde o início da campanha Americana vem se destacando entre os municípios com a maior quantidade de doses aplicadas, alternando em primeiro lugar entre as cidades da região. Na manhã desta sexta-feira (30), o site VaciVida, do governo do estado de São Paulo, apontava Americana em primeiro lugar, com 61,7% da população geral vacinada com a primeira dose, considerando o total de moradores e não a população com idade superior a 18 anos.

De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, essa marca demonstra todo o empenho do município em buscar a imunização de toda a população no menor tempo possível. “chegar à marca de duzentas mil doses de vacina da Covid-19 aplicadas no município de Americana só demonstra o quão eficiente está sendo todo o nosso trabalho na perspectiva de imunizar nossa população americanense o mais breve possível”, destacou.

O titular da Pasta enalteceu o trabalho de todos os profissionais que atuam, direta ou indiretamente na campanha, bem como as instituições parceiras e também o prefeito e o vice-prefeito, que muito têm colaborado para que a cidade esteja entre as mais bem colocadas no ranking estadual da vacinação. “Gostaria de agradecer aqui a todos os nossos profissionais de saúde, que não têm medido esforços, trabalhando diuturnamente, de segunda a sábado, para que isso aconteça; agradecer aos nossos parceiros, a Unisal, a FAM, Colégio Visão, Hospital Unimed, Hospital São Francisco, que também têm colaborado demais. E claro, agradecer ao prefeito Chico Sardelli e ao vice-prefeito, Odir Demarchi, que têm nos possibilitado que a Secretaria de Saúde tenha toda essa logística para essa marca tão vitoriosa que é duzentas mil doses de vacinas aplicadas; estamos trabalhando o máximo possível para que muito em breve tenhamos cem por cento da nossa população imunizada”, finalizou.