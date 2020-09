Americana. Avante perto de ‘fechar’ com PSDB

O Avante do advogado Zé Odécio deve ser anunciado até o final da semana como mais um partido a compor com o PSDB na corrida pela prefeitura de Americana. Com chapa completa, o Avante deve abrir mão de indicar o vice para o pré-candidato tucano vereador Rafael Macris. Fontes ligadas ao Avante dão como certa a aliança. No PSDB, o tom ainda é de ‘estamos conversando’.

FILHA, SONHO ADIADO E OAB– Caso se confirme a aderência do time Zé Odécio ao projeto Macris/PSDB, restará ao advogado apostar na eleição da filha Natália (bateu na trave em 2016) e adiar o sonho de ser candidato a prefeito. Caso o consórcio alcance sucesso, Z.O. poderá tentar novamente ser o presidente da OAB Americana.