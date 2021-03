Americana discute atendimento à criança e adolescente

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Diretoria de Ensino estão discutindo a implantação Protocolo Municipal que institui o fluxograma de atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. A capacitação dos profissionais da rede de proteção, em especial os professores, foi abordada durante reunião virtual realizada na última terça-feira (2).

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, foi feita uma exposição sobre o Protocolo Municipal com o objetivo de alinhar uma capacitação junto aos educadores. “Estamos buscando possibilitar a capacitação, visando promover a realização de uma escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência. A participação dos educadores é de fundamental importância para a implantação e funcionamento do protocolo de atendimento à criança e adolescente em nosso município”, disse Juliani.

A próxima ação será uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, prevista para o dia 9, para ajustar as redes estadual e municipal ao trabalho de capacitação, juntamente com os supervisores de ensino da DEAME. Na sequência, a terá início o processo de licitação para contratar empresa para realizar a capacitação, que será financiada pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A reunião envolveu 54 profissionais da rede de proteção à criança e adolescente, entre diretores e supervisores de 40 escolas da rede estadual de ensino. A apresentação do Protocolo Municipal foi feita pela assistente social da Secretaria, Alcimara Silva Batalhão, responsável pelo Assessoramento e Defesa de Direitos Humanos e Socioassistenciais.

Também participaram do trabalho a presidente do CDMCA, Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, o Dirigente Regional de Ensino, professor Haroldo Ramos Teixeira, a coordenadora da Comissão Intersetorial do Protocolo Municipal que institui o fluxograma de atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de Violência, Neide Donizeti Nunes, entre outros profissionais.