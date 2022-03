Americana aprova novo piso salarial de professores da educação básica

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (24) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo o projeto de lei nº 36/2022, de autoria do Poder Executivo, que adota o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública.

O texto da lei estabelece o valor de R$ 3.845,63 como piso para os profissionais do magistério e auxiliares de desenvolvimento infantil que integram a rede pública municipal de ensino com jornada semanal de 40 horas, a fim de atender o estabelecido pela legislação federal. De acordo com a justificativa, 281 profissionais entre auxiliares de desenvolvimento infantil e professoras de creche serão beneficiadas.

Confira a relação completa de projetos discutidos e votados pelos vereadores:

ISSQN sobre monitoramento e rastreamento de cargas

O projeto de lei nº 179/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 4.930/2009, foi aprovado em primeira discussão por unanimidade. A proposta insere de forma explícita a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o monitoramento e rastreamento de veículos e cargas.

Reposição inflacionária

Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo nº 3/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que concede reposição salarial de 13% sobre os salários dos servidores públicos da Câmara Municipal de Americana.

Vagas de estacionamento para autistas

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 19/2022, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), que obriga a destinação de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em supermercados, hipermercados e shoppings no município.

De acordo com a proposta, os estabelecimentos ficam obrigados a disponibilizar 2% do total de vagas. A Câmara Municipal de Americana, antes mesmo da obrigatoriedade legal, já destinou duas vagas de seu estacionamento em sua nova sede.

Área de embarque e desembarque para transporte por aplicativos

Em segunda discussão e por unanimidade também foi aprovado o substitutivo ao projeto de lei nº 7/2022, de autoria do vereador Dr. Wagner Rovina (PV). O projeto autoriza o município a estabelecer espaços para embarque e desembarque de passageiros de veículos que prestam serviço de transporte por aplicativo.

Cargos de monitor escolar

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 27/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de monitor escolar, de provimento por concurso público.

“Dia Municipal da Família”

O projeto de lei nº 15/2022 que institui o “Dia Municipal da Família” no município, de autoria do vereador Silvio Dourado (PL), foi aprovado em segunda discussão por unanimidade.

Denominações de rua e praça

Foi aprovado em segunda discussão por unanimidade o projeto de lei nº 18/2022, de autoria do vereador Marcos Caetano (PL), que denomina Francisco Pereira de Souza a Rua 02 (dois) do Jardim Nova Aliança.

Também por unanimidade e em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei nº 17/2022, de autoria do vereador Marcos Caetano, que denomina Victor Faé a praça pública localizada no bairro Pacaembu.

Crédito adicional especial

O projeto de lei nº 25/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Adiamento

O projeto de lei nº 155/2021, de autoria do Poder Executivo, que cria o conselho municipal de promoção da igualdade racional, recebeu pedido de adiamento por 20 dias formulado pelo vereador Thiago Brochi (PSDB).