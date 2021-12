Americana aprimora atendimento a pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), trabalha com políticas públicas de atendimento à população em situação de rua com o objetivo de atender as demandas do município e promover a inclusão das pessoas na sociedade. Além dos projetos e programas já mantidos, várias ações estão sendo organizadas para melhorar e aprimorar a rede de atendimento na cidade. A história de Marcelo Diniz Rodrigues, 46 anos, é um caso de superação e desafio, que se destaca entre as diversas situações do dia a dia.

A experiência de Marcelo acrescenta uma dose de esperança para aqueles que se encontram em situação de rua. Ele vem superando os desafios a cada dia e aceitou o auxílio e o incentivo das pessoas que lhe ofereceram oportunidade de mudar de vida, encorajando-o a enfrentar seus medos e acreditando em si mesmo.

“Vivi durante seis anos nas ruas, em várias cidades, com vício de drogas, inclusive permaneci três meses na cracolândia, em São Paulo, vivendo precariamente, correndo riscos e sem perspectiva nenhuma, pois foi uma fase em que perdi a noção de tempo e espaço. Sem condições de me reestruturar, fui perdendo os vínculos com meus familiares. Porém, um dia, conheci uma pessoa num abrigo em Campinas que me indicou uma instituição em Americana, a Vinde à Luz, e assim comecei a deixar a dependência de drogas e recebi ajuda para reiniciar”, relata Marcelo, ex-morador de rua.

Com o dom de desenhar desde criança, Marcelo trabalhou como voluntário junto ao abrigo temporário para moradores em situação de rua, instalado na Fidam, em Americana, e seus desenhos, feitos com a técnica de pontilhismo, chamaram a atenção de todos que passaram por lá. “Fui metalúrgico por 10 anos, mas desde criança tenho a arte de desenhar, como dizia meu pai. Tenho muita gratidão pelo apoio recebido da dona Lúcia e do Luiz, na Associação Vinde à Luz e, na Fidam, pude ajudar quem não tinha nada, como eu, mas consegui melhorar um pouco a vida de algumas pessoas. Foi nesse instante que valorizei muitas coisas que não valorizava antes. Me emocionou muito essa passagem por lá. Não tinha consciência de quanto o ser humano precisa de ajuda, é muita humilhação e indiferença que recebemos nas ruas, Na Fidam, fiquei impressionado com a solidariedade da população de Americana, a mobilização das pessoas em ajudar foi incrível”, conta Marcelo.

Com força de vontade e ajuda da Associação Vinde à Luz e da Prefeitura, por meio da SASDH, Marcelo integra atualmente a equipe do SEAS – Serviço de Abordagem Social, trabalhando como educador social e conversa com moradores de rua para oferecer auxílio e orientações.

Mais dois educadores sociais, que moravam nas ruas, foram inseridos na equipe do SEAS. Thiago da Silva, 32 anos, e William Ribeiro da Silva, 28 anos, também superaram as dificuldades.

“A pessoa está em situação de rua, muitas vezes, porque precisa de uma oportunidade de emprego, um tratamento para sair do vício das drogas, recuperar os laços familiares. É muito importante a inserção no mercado de trabalho, cursos de capacitação, busca de mão de obra dos abrigados, dar oportunidade realmente. Agradeço a todos que ajudam nessa luta, o SEAS e à Associação Vinde à Luz por todo apoio”, diz Thiago.

“Quando não tinha nenhuma saída, a Associação Vinde à Luz, que é nossa família, me estendeu a mão. Hoje faço faculdade de Serviço Social, estou fazendo o segundo curso de Educador Social e estou tirando a carteira de habilitação. O trabalho do SEAS é fundamental para o município”, diz William.

No abrigo da Associação Vinde à Luz, localizado na região da Praia Azul, há 35 moradores atualmente, sendo que 17 estão trabalhando em empresas.

O Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e o Serviço de Acolhimento Institucional para adultos do sexo masculino são ofertados pelo SUAS – Sistema Único de Assistência Social, em parceria com a Associação Vinde à Luz. Referenciados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), os serviços atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, principalmente as que se encontram em situação de rua.

Em março, o prefeito Chico Sardelli lançou, por meio do decreto nº 12.640, o Programa para a Atenção à População em Situação de Rua. Foi criado o Comitê Intersetorial do Programa de Atenção à População em Situação de Rua, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com o objetivo de fazer o diagnóstico e a elaboração da política de atendimento integrado, com a estruturação da rede de atendimento.

“Temos trabalhado em busca de reverter o quadro de pessoas em situação de rua em Americana, aprimorando o atendimento e implementando as políticas públicas. Temos muito o que avançar em ações ainda, mas com determinação e apoio vamos conquistando vitórias dia a dia, como o caso de Marcelo e tantos outros que apresentamos aqui sirvam de exemplo para nós e para aqueles que também estão buscando um novo caminho possam acreditar e ter forças para conseguir também. Agradecemos o apoio do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela, a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da Guarda Municipal, secretários municipais, servidores, entidades e todos que estão empenhados nessa luta”, disse a secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.