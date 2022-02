Americana aplica 968 doses de vacinas da Covid no sábado 

Americana aplicou neste sábado (12), 968 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 303 pessoas com a primeira dose, 57 com a segunda dose e 608 com a terceira dose. A primeira dose foi aplicada em 284 crianças com idade entre cinco e 11 anos, 11 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e oito pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em dois idosos, 23 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e 32 pessoas da população em geral. Já a terceira dose foi aplicada em 51 idosos e 557 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 472.473, sendo 194.400 da primeira dose, 180.728 da segunda dose, 6.140 da dose única, 6.110 da dose pediátrica, 84.992 da terceira dose e 103 da quarta dose aos imunossuprimidos.