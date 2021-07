Covid. Americana aplica 2.528 doses nesta sexta-feira

Americana aplicou, nesta sexta-feira (9), 2.528 doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 1.520 pessoas com a primeira dose, e 1.008 com dose única. Receberam a primeira dose 1.511 pessoas com 36 anos ou mais, seis idosos e três pessoas com idade entre 33 e 36 anos com a xepa da vacina.

A dose única foi aplicada em 1.005 pessoas com 36 anos ou mais e três pessoas com idade entre 33 e 36 anos com a xepa da vacina.

O total de doses aplicadas é de 158.650, sendo 117.534 da primeira dose, 35.336 da segunda e 5.780 de dose única.

Na segunda-feira (12) a campanha segue normalmente, por agendamento, conforme o esquema abaixo:

Receberão a primeira dose:

Portadores de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, pessoas com Síndrome de Down e transplantados em uso de imunossupressor, todos com 18 anos ou mais; pessoas com 36 anos ou mais; profissionais da Educação com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, além de pessoas com 33 anos ou mais que poderão se cadastrar para a “xepa da vacina”.

Receberão a segunda dose:

Profissionais de saúde, profissionais da Educação com 45 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais e idosos com 67 anos ou mais.

O agendamento, que deve ser realizado no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina estará aberto a partir deste sábado.