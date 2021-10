Americana aplica 2.188 doses essa terça

Americana aplicou nesta terça-feira (5), 2.188 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 57 pessoas com a primeira dose, 1.840 com a segunda dose e 291 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, cinco adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e 52 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 29 pessoas portadoras de comorbidade, três profissionais da Educação, 14 idosos, 11 gestantes, duas pessoas portadoras de deficiência permanente, e 1.781 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 139 profissionais de saúde, 146 idosos com 60 anos ou mais e seis imunossuprimidos.

O total de doses aplicadas é de 341.357, sendo 188.408 da primeira dose, 143.908 da segunda, 6.067 de dose única e 2.974 da terceira dose.

Nesta quarta-feira (6) a campanha segue com aplicações de primeira, segunda e terceira dose.

O agendamento deve ser feito no site da Secretaria de Saúde: www.saudeamericana.com.br