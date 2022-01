Americana aplica 2.049 doses de vacinas contra Covid

Americana aplicou nesta quinta-feira (6), 2.049 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas cinco pessoas com a dose única, 64 pessoas com a primeira dose, 302 pessoas com a segunda dose e 1.678 pessoas com a terceira dose. A dose única foi aplicada em cinco pessoas da população em geral.

A primeira dose foi aplicada em 32 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, 27 pessoas da população em geral, três gestantes, um idoso de instituição de longa permanência e um profissional da saúde. A segunda dose foi aplicada em 152 pessoas da população em geral, 11 gestantes, dois idosos, 136 em adolescentes de 12 a 17 anos e um profissional da saúde.

A terceira dose foi aplicada em 1.082 pessoas da população em geral, 579 idosos, quatro idosos de instituição de longa permanência e 13 profissionais da Saúde. O total de doses aplicadas é de 422.565, sendo 193.163 da primeira dose, 176.504 da segunda, 6.089 de dose única e 46.809 da terceira.